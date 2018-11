Michael Kors positiever over winst

Michael Kors rekent nu op minstens 4,95 dollar tot wel 5,05 dollar winst per aandeel. Dit was circa een procent meer in vergelijking met een eerdere prognose. Mede als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten zal de vergelijkbare winkelomzet over het hele boekjaar lager uitvallen.

De nettowinst voor het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar bedroeg dik 137 miljoen dollar, tegenover bijna 203 miljoen dollar een jaar eerder. De totale omzet van Michael Kors steeg met meer dan 9 procent tot krap 1,3 miljard dollar. Daarvan kwam bijna 116,7 miljoen dollar voor rekening van Jimmy Choo.

Bij het merk Michael Kors was sprake van een licht gedaalde omzet. De verkoop aan groothandels nam daarentegen een vlucht.