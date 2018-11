Minder wanbetalers hypotheken

Het aantal wanbetalers daalt de komende tijd nog verder, verwacht het BKR, maar het absolute laagterecord is nog niet in zicht. In oktober 2010 waren er slechts 50.000 huizenbezitters met minimaal drie maanden betaalachterstand op hun hypotheek.

„Het gaat steeds beter met huiseigenaren en dat zie je terug in het aantal kredietnemers met betaalachterstanden op hun hypotheek”, zegt BKR-directeur Peter van den Bosch.

Het BKR moet consumenten ervan weerhouden te hoge hypotheken af te sluiten. Daartoe registreert de stichting steeds meer kredieten. Wie bijvoorbeeld een ’gratis’ smartphone van €250 of meer met abonnement heeft, staat bij het BKR geregistreerd en merkt dat in de hoogte van de maximale hypotheek.