‘Draghi sprak Italië aan over vasthouden fiscale discipline’

Draghi zou Tria direct hebben aangesproken tijdens een ontmoeting van de ministers van Financiën uit het eurogebied in de Belgische hoofdstad Brussel.

Draghi die voorheen als centrale bankier van Italië actief was, zal aardig in zijn maag zitten over de halsstarrige houding van zijn landgenoten die vorige maand een afgekeurd begrotingsvoorstel indienden die sterk afweek van de eerdere afspraken.

Een woordvoerder bij de ECB wilde niet reageren op het nieuws dat Draghi zich nadrukkelijk bemoeid zou hebben over de onenigheid tussen de EC en Italië.