Lagere omzet voor Groupon

Analisten hadden gemiddeld op een omzet van ruim 602 miljoen dollar gerekend. Groupon boekte een nettowinst van 44,6 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder 59.000 dollar. Volgens het bedrijf had een patentschikking met IBM een positieve impact op de winst de voorbije maanden.

Het in 2008 gelanceerde Groupon is bezig in de kosten te snijden. Het bedrijf drukte de uitgaven aan marketing en verlaagde zijn kosten voor bijvoorbeeld administratie. De onderneming handhaaft haar verwachting voor een aangepast bedrijfsresultaat in het hele boekjaar 2018 van 280 miljoen tot 290 miljoen dollar.