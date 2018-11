Trump prikt vorkje met Poetin in Parijs

Het Kremlin heeft bevestigd dat beide regeringsleiders een lunchontmoeting zullen hebben in de officiële residentie van de Franse president, het Élysée, zo meldt Reuters.

Na het etentje in Parijs zullen Poetin en Trump langduriger in gesprek gaan tijdens de G20-top in Argentinië eind deze maand.

Eerder dit jaar hadden beide politieke zwaargeichten ook al een ontmoeting tijdens een top in de Finse hoofdstad Helsinki.