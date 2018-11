België: kerncentrales stuk, loon ambtenaren omhoog

Door het gebrek aan eigen stroomopwekking gaat de energieprijs bij onze zuiderburen namelijk omhoog. Een doorsnee gezin betaalt dit jaar 90 tot 100 euro meer, omdat de Belgen hun energie moeten importeren of mogelijk zelfs opwekken met zogenoemde ’stroomschepen’, die normaal gebruikt worden om derdewereldlanden van elektriciteit te voorzien.

Die prijsstijging stuwt de inflatie, en aan die inflatie is het loon van ambtenaren gekoppeld. Dat ambtenarenloon gaat nu al in augustus omhoog, waar eerder werd gerekend op een stijging in november of december. Ook de uitkeringen zijn in België aan de inflatie gekoppeld. Die gaan nu al in juli omhoog.

De Belgische kerncentrales in Doel (bij Antwerpen) en Tihange (tussen Namen en Luik) kampen al jaren met problemen, zoals kleine scheurtjes in het beton rond de reactoren. Samen zouden de twee centrales voor de helft van de Belgische stroomvoorziening moeten zorgen, maar op één na liggen alle reactoren in de centrales momenteel stil.