Eén op vijf betalingen nog met cash, contactloos betalen de standaard

Dat blijkt uit een overzicht over 2021 van De Nederlandsche Bank (DNB). In dat jaar deden Nederlandse consumenten nog bijna 1,2 miljard aankopen met munten of biljetten. Dat is nog slechts één op de vijf betalingen. Dat was een jaar eerder nog 1,3 miljard, en 22% van de betalingen. Voor de coronacrisis werd nog bijna één op de drie betalingen contant afgerekend.

Vooral mensen met een lager inkomen hebben een voorkeur voor contant: zij kiezen hier bij 30% van hun betalingen voor. Mogelijk willen zij zo grip houden op hun budget. De groep met de hoogste inkomens maakt juist het minst gebruik van cash.

75-Plussers

Senioren hebben de naam minder digitaal vaardig te zijn en dus liever te kiezen voor contant, maar bij 75-plussers was slechts 28% van de betalingen in cash. Dat aandeel is in twee jaar tijd gehalveerd. Ook ouderen betalen het liefst contactloos met hun pinpas. Ook betalen met de smartphone, een smarthorloge of een andere wearable wordt populairder.

We hebben vorig jaar minder betalingen gedaan, maar wel voor een groter bedrag. Vorig jaar moest gemiddeld €25,55 worden afgetikt: liefst 18% meer dan een jaar eerder, toen op de gemiddelde kassabon €21,64 stond. Dat komt voor een deel ook door de inflatie, consumentenprijzen lagen in 2021 2,7% hoger dan in 2020.