Column: Bullmarkt op komst

Eerder in oktober gaf ik in een radioprogramma van BNR reeds aan om deze dip als koopkans te gebruiken. Die mening herhaal ik hier. In mijn optiek zijn Europese aandelen té goedkoop geprijsd. Met een koers-winstverhouding van 13 á 14 en een dividendrendement van bijna 4% durf ik dat rustig te stellen.

Brexit en Italië

Voornamelijk door geopolitieke omstandigheden worden de Europese aandelenmarkten gemeden door internationale beleggers. Al maandenlang vindt er een uitstroom plaats uit ons continent. Hieraan ten grondslag ligt een dreigende Brexit en de economische onzekerheid rondom het populistische Italië. Beide zeer valide redenen om voorzichtig te zijn maar niet om onze markten volledig te mijden naar mijn idee. Aardig wat risico is reeds in geprijsd als ik kijk naar de winstgroei van bedrijven in Europa (>10%) en de hoeveelheid cash die veel grote ondernemingen aanhouden momenteel. Dit vermindert het risico weer om hier te beleggen.

De verwachting is dat een Brexit deal komende weken wordt afgerond waardoor als politiek onzeker punt alleen Italië overblijft. Al meerdere malen heeft de nieuwe regering aangegeven samen te willen werken en niet anti-euro te zijn. Twistpunt is nu nog de ruimte die de regering krijgt om fiscaal te stimuleren. Daar wordt men het nog niet over eens en zal de komende weken nog voor onzekerheid zorgen. Het is niet zo dat men mijlen ver uit elkaar ligt maar overeenstemming zoekt in het regeringsbudget voor een aantal tienden van 1%.

Normalisatie van koersen

Ik verwacht dat zodra men hier ook tot een oplossing komt de kapitaalstromen terug zullen keren richting Europa. Zodra dit aanvangt zal er een normalisatie van koersen in Europa plaatsvinden naar hogere waarderingen (k/w 16 á 17). Rustig aan zal dan ook het respect wereldwijd gaan groeien voor de euro als valuta. De historie van onze munt wordt immers steeds dieper en langer.

Zodra over de toekomst van de Euro geen twijfel meer bestaat zullen onze aandelenmarkten hoogtij vieren. Maar laten we eerst Brexit en het Italiaanse budget doorkomen om de eerste tekenen van koersherstel mee te maken in Europa.

Drs. Richard Abma CMT is Chief Investment Officer bij OHV Vermogensbeheer. Ook is hij portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund.