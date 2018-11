Samsung komt met opvouwbare smartphone

Justin Denison, bij Samsung verantwoordelijk voor mobiele producten, liet woensdag op het podium een apparaat zien dat als een portefeuille kan worden opengeslagen met aan de buitenkant een scherm dat vergelijkbaar is met dat van een reguliere smartphone en ook zo gebruikt kan worden. Opengeslagen ontvouwt zich aan de binnenkant een ander, groter scherm van 7,3 inch, waarop drie apps naast elkaar gebruikt kunnen worden. “Om multitasken mogelijk te maken zoals het bedoeld is.”

Bovendien maakte Denison bekend dat binnen een paar maanden met massaproductie wordt begonnen, een lanceerdatum werd echter niet gegeven. Ondertussen werkt Samsung ook aan oprolbare en uitrekbare schermen in de toekomst.

Volgens Thomas Ko als vice-president verantwoordelijk voor content en services bij Samsung is er jaren gewerkt aan de opvouwbare schermen, waarmee volgens hem ‘een nieuw telefoontijdperk’ aanbreekt, tien jaar nadat Samsung zijn eerste smartphone presenteerde.

Concurrenten zitten niet stil

Vorige week presenteerde de startup Royole al een telefoon met een opvouwbaar scherm aan de buitenkant. In Europa is het apparaat, dat naar verluidt nog niet erg stabiel draait, voorlopig niet te koop. De consumentenversie zal eerst alleen in China verkrijgbaar zijn. Ook Apple en Huawei zijn volgens diverse vakmedia bezig met de ontwikkeling van opvouwbare smartphones. Het toestel van Huawei wordt niet voor 2019 verwacht, de opvouwbare iPhone volgens geruchten niet voor 2020.

Het is voor Samsung vrij ongebruikelijk om al met details te komen over producten die nog niet uit zijn. Het onderdeel dat mobiele telefoons maakt, kan echter een positieve impuls goed gebruiken. Bij de laatste kwartaalcijfers bleken de verkopen onder druk te staan van opkomende goedkope Chinese concurrentie. Met de opvouwbare telefoon kan het bedrijf zich weer positioneren als een van de koplopers op het gebied van smartphonetechnologie.

Nog niet Nederlands

Behalve op smartphones met opvouwbare schermen zet Samsung ook in op ontwikkeling van zijn digitale assistent Bixby, die binnenkort ook Brits Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans spreekt. Nederlands zal nog even op zich laten wachten voor de interface, die onder meer een rol moet spelen in de bediening van de huishoudelijke apparaten waarvan Samsung er steeds meer slim en online maakt, zoals wasmachines, koelkasten en tv’s.