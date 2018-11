Banken aan de ketting bij aanpassen hypotheek

Daarmee lost de CDA-bewindsman een belofte in die zijn voorganger Jeroen Dijsselbloem aan CDA-Kamerlid Erik Ronnes heeft gedaan.

Rentemiddeling is de ’light-versie’ van je hypotheek oversluiten naar de – op dit moment extreem lage – rente. Bij oversluiten tijdens de rentevaste periode mag de bank in één klap de misgelopen rente-inkomsten opeisen, niet zelden een bedrag van tienduizend euro’s of meer.

Voor wie dat niet kan betalen, maar wel lagere maandlasten wil, is middelen een optie. Van de rente van de dag en de oorspronkelijk afgesproken rente wordt het gemiddelde berkend, er komt een kleine opslag bij, en dat is de nieuwe rente.

Dat middelen is de laatste jaren flink populairder geworden, maar tot nu toe waren er geen regels over hoe hoog die ’kleine opslag’ moest zijn. Niet hoger dan het nadeel van de bank, heeft Hoekstra nu besloten. De bank moet aan een klant die wil middelen bovendien een specificatie verstrekken van die misgelopen rente.

Dezelfde regels gaan gelden bij het opzeggen van een hypotheek bij bijvoorbeeld een verhuizing.