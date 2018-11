Column: Amerika kiest en de dollar krijgt klappen

De tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten wijzen erop dat het president Donald Trump de komende twee jaar meer moeite gaat kosten om zijn zin door te drijven. Zijn Republikeinse partij raakt de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kwijt. Het Huis van Afgevaardigden moet net als de Senaat groen licht geven voor de invoering van nieuwe wetten. De kans daarop is een stuk kleiner geworden door de machtswissel. In de Senaat zijn de Republikeinen overigens nog steeds in de meerderheid.

Opluchting

De kans wordt een stuk kleiner dat het Trump lukt om zijn plannen door te voeren voor een verhoging van de infrastructuurinvesteringen en een verlaging van de belastingen voor de middenklasse. Hoewel die maatregelen op zich gunstig zijn voor de economische groei, reageerden beleggers toch opgelucht op de verkiezingsuitslag. Omdat de Amerikaanse economie al stevig groeit, is de vrees voor oververhitting de laatste tijd gestaag toegenomen. In dat scenario moet de Fed de rente snel verhogen om de inflatie in toom te houden.

Rentescenario kan de prullenbak in

Een forse stijging van de rente is ongunstig voor het beursklimaat. Waarom zou je je geld in aandelen investeren als je ook een mooi rendement haalt over je spaargeld? Door de zege van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden verdwijnt dit scenario voorlopig in de prullenbak. Dat is slecht nieuws voor de dollar. Het vooruitzicht van een hogere rente zou het voor allerlei partijen aantrekkelijker hebben gemaakt om hun vermogen in de Amerikaanse munt aan te houden. Op valutamarkten daalde de wisselkoers dollar/euro met bijna 1% tot het laagste niveau in ruim twee weken.

Trump onder vuur

Hoewel Trump minder ruimte krijgt om zijn politieke koers te varen, heeft hij nog alle ruimte om de stemming op financiële markten te maken of te breken. Daarvoor is een bericht op Twitter over bijvoorbeeld de handelsoorlog vaak al voldoende. Het zou zomaar kunnen dat hij op internationaal vlak nog meer de confrontatie gaat zoeken naarmate hij in eigen land sterker onder vuur ligt. Hooggeplaatste Democraten zijn al van plan om te onderzoeken of er sprake is van belangenverstrengeling omdat Trump onvoldoende afstand heeft genomen van zijn zakenbelangen.

Wilde rit

Na de huidige verkiezingsuitslag hebben Republikeinen niet meer de mogelijkheid om verzoeken voor het dagvaarden van getuigen en het opvragen van documenten te blokkeren. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de beweeglijkheid op financiële en valutamarkten in de nasleep van de tussentijdse verkiezingen alleen maar verder gaat toenemen.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valutaontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.