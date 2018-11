Particulier loopt niet warm voor beursgang van biotechbedrijf

Themis Bioscience ontwikkelt een vaccin tegen chikungunya, een ziekte die spier- en gewrichtspijnen, huiduitslag, hoge koorts en zichtproblemen veroorzaakt en veel gelijkenis vertoont met dengue, ofwel knokkelkoorts. De ziekte komt veel voor in Azië, Afrika en op de Caraïben.

Volgens Wijma gaat Themis te vroeg naar de beurs. „Het vaccin zit nog in fase 2 en de ontwikkeling duurt altijd langer dan je verwacht. Er gaat zeker nog enkele jaren overheen voordat het vaccin mogelijk op de markt komt. Dat doorontwikkelen is redelijk kostbaar.”

Ook het ontbreken van een marketingpartner ziet de directeur van Van Leeuwenhoeck Institute als een nadeel. „Bovendien wordt het vaccin alleen gekocht door overheden en het is een hachelijke zaak om met hen deals te sluiten.”

De meest recente beursgangen van biotechnologiebedrijven, te weten die van Kiadis en - in nog veel sterkere mate - Curetis en Probiodrug in 2014 en 2015 waren bepaald geen succes. Wijma acht de kans groot dat de koers van Themis in de eerste paar jaar van zijn beursbestaan ook een dalende trend zal laten zien. „De koers kan alleen omhoog door een deal met een partner, hele goede onderzoeksresultaten of een overnamebod op het bedrijf.”

Ook het feit dat het om een onbekende buitenlandse partij gaat, speelt mee in de geringe interesse bij particuliere beleggers. BinckBank meldt dat het bepaald niet storm loopt. Klanten van DeGiro kunnen pas sinds woensdag hun interesse kenbaar maken. De inschrijving tegen een prijs van €9,70 tot €11,60 sluit bij beide vooraanstaande Nederlandse partijen om 10 uur donderdagochtend.