Column: Help, mijn lijfrente komt vrij!

Heeft u een lijfrente opgebouwd en komt dit kapitaal binnenkort vrij? Dan heeft u twee keuzes. U laat uw lijfrente uitkeren of stelt de uitkering nog even uit. In beide gevallen kan het interessant zijn om met uw lijfrente te beleggen in plaats van onder te brengen bij een verzekeraar of bank. Zeker nu de rente zo extreem laag is. U mag namelijk van aanbieder wisselen.