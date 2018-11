Zijderoute bedreiging voor Schiphol

Dat blijkt uit onderzoek van ING, dat onderzoek deed naar de gevolgen van de Nieuwe Zijderoute dat het land per spoor verbindt met Europa.

„Ik verwacht dat verladers hun toeleveringsketen onder de loep zullen nemen door uitbreiding van de nieuwe Zijderoute. Luchtvracht is vier tot zes keer duurder dan spoor”, zegt sectoreconoom en onderzoeker Rico Luman van ING.

Toegangspoorten

Schiphol en de haven van Rotterdam zijn nu belangrijke toegangspoorten in Europa voor goederen uit China. Van de totale luchtvracht is 17% afkomstig uit China. Veel dure consumentenelektronica en medicijnen worden via de lucht vervoerd. In Rotterdam komen containers aan met velerlei artikelen, die van daaruit door Europa worden gedistribueerd. De Rotterdamse haven is door het type producten echter minder gevoelig voor de zijderoute dan Schiphol, aldus Luman.

Vracht doet er via de lucht 5 tot 8 dagen over, via het spoor 15 tot 25 dagen. Met het schip zijn artikelen van deur tot deur zo’n 5 tot 7 à 8 weken onderweg. „Ik verwacht op termijn een verschuiving van vervoer voor de lokale markt richting Oost-Europa, waar nieuwe logistieke centra zich ontwikkelen, onder meer in Polen, Tsjechië en Hongarije. Een gedeelte van de vracht gaat dan niet meer via Nederland”, zegt Luman. Het is nog lastig om te bepalen hoeveel dat is.

Verschuiving

De Chinese overheid investeert fors in de haven van Piraeus in Griekenland. Ook in China zelf is een verschuiving te zien. Sinds kort rijdt er een trein tussen Tilburg en West-China, waardoor het vervoer vanuit Nederland kan toenemen. Vanuit Nederland gaan er nu onder meer veemachines, auto-onderdelen en melkpoeder naar China.

De econoom verwacht dat bedrijven kiezen voor een mix van de verschillende transportmogelijkheden. „Het ene vervoer sluit het andere niet uit. Maar door combinaties te maken kunnen verladers efficiënter en goedkoper werken.”