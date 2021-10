’Baas móét aan de slag met agressie’

Carrière

Eigen mok op kantoor: wegwerpbekertje mag niet meer

We gaan op kantoor weer uit koffiemokken of theekopjes drinken. Vanaf 1 januari 2023 mogen wegwerpbekertjes voor koffie of thee namelijk niet meer worden verstrekt. Ook plastic verpakkingen om kant-en-klaarvoedsel, zoals bijvoorbeeld een maaltijdsalade, moeten vanaf 2024 aan banden worden gelegd.