'ECB hekelt ruzies in top ABN AMRO'

,,De ECB concludeert dat de relaties tussen individuen binnen de raad van commissarissen en de raad van bestuur niet waren zoals ze zouden moeten zijn'', bevestigt de huidige president-commissaris Tom De Swaan in gesprek met de krant. ,,Bovendien pakte de raad van commissarissen onder leiding van Olga Zoutendijk een rol die hij onder de regels van de Nederlandse corporate governance niet zou moeten pakken.''

Volgens ingewijden oordeelt de ECB in zijn voorlopige conclusies hard over de raad, die wordt verweten niet te hebben ingegrepen toen Zoutendijk een dominante en solistische rol speelde die veel verder ging dan haar rol als commissaris. Bronnen herleiden het verwijt van het ontbreken van tegenkracht vooral naar vice-voorzitter Steven ten Have en Frederieke Leeflang als prominente leden van de invloedrijke remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie. Deze twee commissarissen zijn juist woensdag, bij de kwartaalcijfers, vervroegd teruggetreden.