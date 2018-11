'ABN AMRO betrokken bij frauduleuze handel'

Amsterdam - ABN AMRO was zeker tot februari 2016, ruim zes jaar na de nationalisatie van de bank, betrokken bij frauduleuze dividendarbitrage. Dat zijn transacties waarin financiële instellingen ten onrechte bij Europese belastingdiensten dividendbelasting een of meerdere malen terugvorderen. Het ministerie van Financiën had gedetailleerde kennis van deze praktijken, maar ondernam er niets tegen en deelde deze ook niet met toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem.