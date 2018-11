Wisselende resultaten voor Liberty Global

Londen - Kabel- en telecombedrijf Liberty Global heeft in het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf trok ruim 100.000 nieuwe abonnees naar zijn dochter Virgin Media. In België en Zwitserland kromp het klantenbestand juist onder druk van toegenomen concurrentie. Die drie landen zijn de belangrijkste markten voor Liberty Global, nadat de activiteiten in onder meer Duitsland en Oostenrijk zijn verkocht aan Vodafone.