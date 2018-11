Telecomconcern VEON zeker van omzetgroei

VEON presteerde de voorbije maanden naar eigen zeggen vooral in Pakistan, Oekraïne en Rusland naar behoren. Het derde kwartaal werd afgesloten met een omzet van 2,3 miljard dollar, hetgeen een stijging betekende op jaarbasis met 2,9 procent. Vooral de omzet uit data zat in de lift. Deze opbrengsten vielen ruim een kwart hoger uit. Volgens VEON betalen investeringen in netwerken in landen als Algerije, Oekraïne en Pakistan zich uit.

Verder wist VEON de bedrijfskosten te drukken. Dit vertaalde zich ook in autonome groei van het bedrijfsresultaat met 4,6 procent. Mede door wisselkoerseffecten en overnamekosten viel het gerapporteerde bedrag fors lager uit.