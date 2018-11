Meer zwartspaarders mijden fiscus

Het aantal aangiften zou zijn teruggelopen omdat mensen denken dat de 'inkeerdersregeling' is afgeschaft, zegt een fiscaal jurist. Maar de regeling bestaat nog grotendeels. Wie via die regeling zijn zwarte, in het buitenland gestalde spaargeld opbiecht, krijgt een naheffing maar geen strafzaak. Wel is de boete verzwaard.

De inkeerdersregeling is wel afgeschaft voor overtredingen gepleegd vanaf 2018.