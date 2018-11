Dell: Congres VS moet samenwerken

„De Democraten hebben het Huis van Afgevaardigden in handen gekregen, terwijl de Republikeinen de meerderheid in de Senaat houden. Hopelijk gaan zij samenwerken om de Amerikaanse economie verder te laten bloeien”, zei Sweet woensdag tijdens een werkbezoek aan Amsterdam.

Amsterdam

De financiële rechterhand van oprichter Michael Dell is deze week achtereenvolgens in Londen, Amsterdam, Zürich en Parijs. „Ik kom twee tot drie keer per jaar naar Europa en zie Amsterdam als een centrum van innovatie”, vertelt Sweet. „Ik was hier twee jaar geleden ook. Ik merk dat er nu alweer veel nieuwe bedrijfsmodellen zijn ontwikkeld.”

Volgens Sweet doet Dell goede zaken in Nederland. Het Amerikaanse bedrijf is ooit groot geworden als computerfabrikant. Dankzij de $67 miljard kostende overname van EMC in 2016 is Dell ook een grote speler geworden in data-opslag. „In Nederland zijn wij de nummer één op het gebied van data-opslag en servers.”

Wall Street

De financieel topman zegt momenteel ruwweg de helft van zijn tijd kwijt te zijn aan de voorgenomen terugkeer van Dell op Wall Street. Die moet plaatsvinden via een indirect bod op aandelen van dochter VMware. Maar de gevreesde belegger Carl Icahn vindt het bod te laag en ligt dwars. Analisten verwachten nu dat Dell iets meer gaat bieden.

In aanloop naar de terugkeer van Dell op Wall Street heeft Sweet vele gesprekken gevoerd met investeerders. „Zij herinneren zich vaak Dell van vijf jaar geleden. Het is mooi om ze te kunnen uitleggen dat wij nu een ander bedrijf zijn.”