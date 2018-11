'AEX gaat hoger openen'

Op het Damrak kwam BAM met een handelsupdate. Het bouwbedrijf liet weten 23 miljoen euro af te schrijven op buitenstedelijke vastgoedpostities. Volgens BAM gaat het om een afwaardering op gronden die grenzen aan een groot windmolenpark. De verwachting voor heel 2018 bleef gehandhaafd.

Ook ASML weet de aandacht op zich gericht. Het bedrijf uit Veldhoven liet in aanloop naar een beleggersdag weten dat de jaaromzet in 2020 waarschijnlijk zal uitkomen op circa 13 miljard euro. Dat doel lag eerder nog op 11 miljard euro.

Negatief

Funderingsspecialist Sif Group zette in het derde kwartaal een negatief resultaat in de boeken. Het bedrijf had te maken met een zwakke productie, mede door vertragingen bij de aanvoer van staal en door de zeer lage waterstanden van rivieren.

Aan het analistenfront verlaagde JPMorgan het advies voor vastgoedinvesteerder Wereldhave. ING werd negatiever over de leverancier van elektromagnetische componenten Kendrion.

Curetis kondigde aan 8,9 miljoen euro te hebben opgehaald met een private plaatsing van aandelen. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf mikte op een opbrengst van maximaal 18 miljoen euro. Door de lagere opbrengst gaat Curetis zijn strategische prioriteiten bij het benutten van de financiële injectie tegen het licht houden.

Omzet

Telecomconcern VEON verwacht dit jaar toch af te zullen sluiten met een hogere omzet, waar eerder werd gerekend op stabiele tot licht hogere opbrengsten. Het bedrijf, dat een beursnotering heeft in Amsterdam, verhoogde bij in zijn handelsupdate ook de vooruitzichten voor het bedrijfsresultaat.

De Europese beurzen sloten woensdag met winst. De AEX-index steeg 1,2 procent tot 528,57 punten en de MidKap klom ook 1,2 procent, tot 755,06 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 1,2 procent aan. Wall Street ging flink vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 2,1 procent hoger op 26.180,30 punten. De brede S&P 500 steeg eveneens 2,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq klom 2,6 procent.

De euro was 1,1431 dollar waard, tegen 1,1464 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 61,80 dollar. Brentolie klom 0,2 procent in prijs, tot 72,20 dollar per vat.