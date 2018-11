Duitse export onverwacht gedaald

Economen hadden in doorsnee op een uitvoerstijging met 0,4 procent gerekend. In augustus ging de export van de grootste economie van Europa met 0,1 procent omlaag. De Duitse import zakte in september met 0,4 procent. Hier werd gemiddeld op een toename met 0,4 procent gerekend. In augustus nam de invoer van Duitsland met 2,7 procent af.

