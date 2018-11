DSM gaat zoetstoffen vermarkten met Cargill

De bedrijven willen met het speciaal daarvoor op te richten bedrijf Avansya onder meer voedings- en frisdrankproducenten paaien om gebruik te maken van de door hen geproduceerde zoetstoffen die zijn onttrokken van het blad van de stevia, ook wel bekend als de honingplant. De bedrijven benadrukken dat ze de markt momenteel mee hebben. Het is producenten van eten en drinken er alles aan gelegen om het caloriegehalte in hun waren te verminderen. DSM en Cargill zijn allebei goed voor 50 procent van Avansya.

De oprichting van Avansya is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar zijn gerealiseerd. Financiële details over de samenwerking werden niet bekendgemaakt.