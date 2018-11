Hapag-Lloyd ziet vraag aantrekken

De omzet kwam in de afgelopen periode uit op ruim 3 miljard euro. Dat was vorig jaar in dezelfde periode nog 2,8 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 113,4 miljoen euro, tegen 51, 8 miljoen euro in 2017. Daarmee is Hapag-Lloyd na drie kwartalen ook uit de rode cijfers met een nettowinst over de eerste negen maanden van 12,5 miljoen euro.

Hapag-Lloyd herhaalde zijn jaarverwachtingen van een brutowinst (ebit) van tussen 200 miljoen en 450 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebitda) van tussen de 900 miljoen en 1,15 miljard euro. Door de positieve ontwikkelingen in de afgelopen periode denken de Duitsers nu wel dat die resultaten aan de bovenkant van de bandbreedte uitkomen.