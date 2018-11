Column: Nederlandse doorbraaktechnologie

Binnen enkele jaren verwachten ze te vliegen met hybride toestellen die tijdens de start elektrisch aangedreven hulpmotoren bij kunnen zetten. In tegenstelling tot 100% elektrisch vliegen zou dit al echt mogelijk zijn. Dit heeft vooral te maken met de zogenaamde energiedichtheid van een accu. Energie uit een accu is ongeveer vijftig keer zo zwaar als dezelfde hoeveelheid energie in bijvoorbeeld kerosine. Maar er is een doorbraak.

Technologie van het Nederlandse bedrijf H2Fuel maakt het mogelijk om waterstof onder normale atmosferische omstandigheden te verbinden met een drager die ongeveer de energiedichtheid van kerosine heeft. Als de waterstof vrijkomt, kan via een brandstofcel elektriciteit en/of warmte geproduceerd worden. Door de doorbraak zijn industriële processen eenvoudiger te vergroenen en is 100% lange afstand elektrisch vliegen, rijden en varen binnenkort wel een haalbare en betaalbare optie.