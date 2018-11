Verlies Damrak, maar ABN scoort

De AEX-index sloot 0,02% lager op 528,48 punten. De Midkap verloor 1,2% tot 745,94 punten.

De koersenborden in Londen (+0,3%), Frankfurt (-0,5%) en Parijs (-0,1%) toonden winst en verlies.

Wachten op Fed

De Nasdaq koerste 0,4% lager, de Dow steeg 0,3%. Beleggers waren in afwachting van het rentebesluit in de VS vanavond. De verwachting is dat Fed-voorzitter Powell de rente onveranderd houdt.

Technisch analist Royce Tostrams stelt dat de correctie in de AEX wel voorbij is. „Maar het ontbeert de AEX nog aan kracht” om snel door te stijgen, duidt hij de indexbeweging.

,,De kwartaalcijfers van bedrijven waren opnieuw erg goed. Beleggers waardeerden nog wel de risico’s van de handelstarieven, de moord op Khashoggi voor Saoedi-Arabië, de brexitonderhandelingen, Italiaanse zorgen en lichte tegenvallers van big tech. Ze vinden die gering”, ziet Loege Schilder van Care IS Vermogensbeheer.

,,De economische groei ziet er bovendien prima uit. „Maar je ziet ook dat de kleinste afwijking van resultaten direct wordt afgestraft. Onderliggend is daar weinig reden voor.”

Dalende olieprijs

De deze week verder dalende olieprijs is geen systeemrisico, stelt hij. ,,Olie geprijsd tussen $70 en $75 is prima voor de markt: niet te hoog voor mensen die importeren, niet te laag voor producenten. Dat was met de $85 per vat, waar het eerder naartoe ging, wel heel anders”, aldus Schilder.

De kwartaalcijfers komen tot nu toe, kijkend naar de S&P500, gemiddeld boven verwachting binnen. „De technologiesector heeft, na de recente correctie en wat winstneming van beleggers, fundamenteel een keer genomen”, zegt Wim Zwanenburg, technologie-expert van vermogensbeheerder Stroeve & Lemberger ondanks dagverlies voor ASML en ASMI.

„Ook voor de komende kwartalen verwachten analisten gemiddeld dat tech-beleggingen meer opleveren. Alle grote techbedrijven doen het beter dan vooraf ingeschat.”

Signify leidt

ABN Amro bleef de grootste stijger in de AEX met +3,9%. Aanvankelijk waren er tegenvallers. Het bankconcern zou tot zeker februari 2016, ruim zes jaar na de nationalisatie van de bank, betrokken zijn geweest bij frauduleuze dividendarbitrage. ABN Amro was bovendien in het nieuws, omdat de ECB de eerdere ruzies in de top van de bank hekelde. Later waardeerden beleggers de risico’s als gering.

De verzekeraars Aegon (+1,7%), NN Group (+1,9%) en ASR (+1%) lagen er vandaag tot het slot eveneens positief bij. Zwaargewicht ING pluste een fractie hoger.

ASML moest 0,7% afschrijven. De chipmachinefabrikant krikte zijn omzetdoelstellingen voor de komende jaren op. Het concern uit Veldhoven mikt in 2020 op een omzet van ongeveer €13 miljard. In 2025 moet dat zelfs oplopen tot €15 miljard tot €24 miljard. ASML beloofde aandeelhouders ook meer aandelen in te kopen en hogere dividenden uit te keren.

Tankopslagconcern Vopak (-2,7%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen.

Philips ging 1,6% omlaag. Het zorgtechnologieconcern heeft zijn doelstellingen voor de komende jaren aangescherpt. Volgens Morgan Stanley zijn de tijdens de beleggersdag gepresenteerde resultaten niet verrassend.

Midkapper BAM (-6,4%) liet in zijn handelsupdate weten €23 miljoen af te schrijven op buitenstedelijke vastgoedpostities. De verwachting voor heel 2018 bleef gehandhaafd. De bouwer kreeg een Canadese havenorder.

Wereldhave liet bij het slot 3,1% liggen. Het vastgoedfonds kreeg een adviesverlaging van zakenbank JPMorgan voor de kiezen naar ’underweight’. De zakenbank verlaagde ook het koersdoel voor het aandeel Wereldhave van €35 naar €32,50.

PostNL verloor 4,8%. Concurrent en voormalige belager BPost zakte in België op tegenvallend ontvangen cijfers tot ruim 8%. Halfgeleider ASMI verloor 3,4%. Flow Traders, dit jaar veruit het best presterende midkapfonds, stond bij het slot 1,8% in het rood.

Smallcapfonds Sif Group eindigde bij -6,3% omlaag. De funderingsspecialist zette in het derde kwartaal een negatief resultaat in de boeken.

Kendrion daalde 3,4% na woensdag al met bijna 9% te zijn gekelderd. Vanwege het tegenvallende kwartaalbericht van woensdag verlaagde ING het beleggingsadvies voor het aandeel Kendrion naar ’houden’.

Het lokaal genoteerde Curetis (-7,4%) kondigde aan €8,9 miljoen te hebben opgehaald met een private plaatsing van aandelen. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf mikte op een opbrengst van maximaal €18 miljoen.

Telecomconcern VEON (+7,2%) verwacht dit jaar toch af te zullen sluiten met een hogere omzet, waar eerder werd gerekend op stabiele tot licht hogere opbrengsten. Het bedrijf verhoogde bij in zijn handelsupdate ook de vooruitzichten voor het bedrijfsresultaat.

Beter Bed (+6,2%) profiteerde van een koopadvies van KBC Securities. De vermogensbeheerder verlaagde echter wel het koersdoel voor het aandeel Beter Bed van €7 naar €6,50.

Vrijdag gaat trouwens Themis Bioscience toch niet naar de Amsterdamse beurs. Particuliere beleggers tonen tot nu toe echter weinig belangstelling voor het Oostenrijkse biotechnologiebedrijf.