Het echte Afrika ervaren

Witlox begon zijn reisbureau in 2014 toen hij in Kenia werkte bij een financiële dienstverlener. „Ik organiseerde naast mijn werk safari’s omdat ik dat leuk vond en realiseerde me op een gegeven moment dat dat veel beter bij me past dan de financiële sector. Ik ben onrustig, wil graag dingen creëren en heb behoefte aan vrijheid.”

Persoonlijk

Doordat Witlox zelf in Afrika gevestigd is, kan zijn bedrijf Nederlandse reizigers unieke off the beaten track-reizen op het continent aanbieden, aldus de ondernemer. „Wij kennen alle plekken waar onze klanten naartoe gaan; iets wat veel andere Nederlandse reisbureaus niet kunnen zeggen. Zij werken vaak met tussenpersonen. Wij doen alles zelf. De gids die een jungle-tour of safari begeleidt, kennen we persoonlijk. En daarnaast begrijpen we wat westerse reizigers belangrijk en leuk vinden en dat is weer iets wat bij Afrikaanse reisorganisaties vaak ontbreekt.”

Charlie’s Travels richt zich op een duurzame manier van reizen. „Door niet de standaardroutes aan te bieden willen we ‘overtoerisme’ tegengaan. Reizigers kunnen via ons logeren in een dorp in de jungle, maar we zorgen dat daar niet elke dag mensen komen slapen want dan verstoor je het dagelijkse leven in zo’n gemeenschap te veel”, schetst Witlox. „En Kenia heeft sinds een jaar een nieuwe spoorweg. Die zijn we meteen gaan ontdekken want een treinroute is een perfect alternatief voor een vervuilende vliegreis.”

Villa

De werkwijze van Charlie’s Travels slaat aan. Er zijn inmiddels 45 mensen in dienst. Een deel van het internationale team woont in de villa waar het hoofdkantoor ook is gevestigd. „We hebben hier zestien slaapkamers en een chef die voor alle werknemers kookt”, vertelt Witlox.

Het uiteindelijke doel is om op verschillende plekken in Afrika dergelijke woon/werkplekken te creëren zodat werknemers zelf kunnen kiezen waar zij zich willen vestigen. „Dat je als medewerker hier in Nairobi kunt werken, maar ook bijvoorbeeld in Senegal, of een tijdje vanuit Nederland.” Een vestiging in Kaapstad wordt naar verwachting binnen een half jaar geopend.

Internationaal

Het team van Charlie’s Travels is internationaal, maar bestaat hoofdzakelijk uit Nederlanders en Kenianen. „We willen zoveel mogelijk met lokale mensen werken, maar we bedienen de Nederlandse markt dus voor zaken als sales en communicatie is het handig om Nederlandstaligen in dienst te hebben”, lacht Witlox. „Maar voor financiële, operationele en ondersteunende zaken zijn Kenianen onmisbaar. Zij kennen de markt, het land en de gebruiken het beste.”

Witlox richt zich voornamelijk op strategie en het samenstellen van de reizen. Een management-team neemt de dagelijkse gang van zaken op zich. Dat geeft de ondernemer de ruimte om inspiratie op te doen. „Ik ben nu samen met twee filmmakers, een journalist en een producent bezig met een reis van Nairobi naar Kaapstad, waar we een jaar voor uit hebben getrokken. Op zoek naar nieuwe reisbestemmingen en mooie verhalen.”