Actie bij aandeelhoudersvergadering AkzoNobel

Eerder legden medewerkers van Akzo al het werk neer. De bijstorting in het pensioenfonds kan de onderneming betalen uit de opbrengst van de eerder afgeronde verkoop van Specialty Chemicals, menen de bond. ,,Akzo beschikt over voldoende geld om die deuk te repareren", aldus CNV. Verder eist de bond een loonsverhoging van twee keer 3,5 procent in twee jaar, afspraken over duurzame inzetbaarheid en een verlenging van het sociale plan.

AkzoNobel heeft al vaker geroepen dat er valt te praten over de cao. Een oplossing voor de pensioenen zou er volgens het bedrijf echter niet in zitten.