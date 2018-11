Veel nieuwe mobiele klanten bij VodafoneZiggo

Utrecht - Kabel- en telecombedrijf VodafoneZiggo heeft in het derde kwartaal met name op het vlak van mobiele telefonie goede zaken gedaan. Daar trok de onderneming 51.000 nieuwe klanten aan, meer dan VodafoneZiggo sinds begin 2016 in een enkel kwartaal deed. Dat leidde ertoe dat financieel directeur Ritchy Drost sprak van ,,een topkwartaal''. Volgens Drost presteert VodafoneZiggo beter dan de markt.