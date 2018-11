Ook zorgpremie Ohra ruim €8 omhoog

De maandpremie bij Ohra voor de basisverzekering wordt daarmee €116,30, inclusief 8% online korting. De premie is daarmee 7,7% hoger dan dit jaar.

Bekijk ook: Zorgpremie fors duurder bij NN

Eigen risico

De premie stijgt volgens Ohra omdat de zorgkosten toenemen. Het kabinet heeft besloten dat het eigen risico niet omhoog mag, dat is in 2019 net als in 2018 €385. De verzekeraar zegt een deel van de eigen reserves in te zetten om de prijsstijging van de basisverzekering te dempen.

Aanvullende verzekeringen blijven bij Ohra even duur of zakken zelfs iets in prijs, meldt Ohra.