Autobezitter weer veel duurder uit ondanks lagere accijns

Premium Financieel

Tanken in Duitsland straks 50 cent per liter goedkoper dan bij ons

Vanaf 1 juni loont het weer om in Duitsland te gaan tanken. De benzineaccijns gaat er dan met 30 cent per liter omlaag. Als de prijzen op de wereldmarkt stabiel blijven, kost een liter euro95 dan €1,72 bij onze oosterburen. Dat is bijna 50 cent minder dan in Nederland.