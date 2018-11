Afvalbedrijf Renewi geeft winstwaarschuwing

Londen - Afvalbedrijf Renewi is negatiever over zijn winstgevendheid in de komende maanden. Een onderdeel voor grondreiniging kan de rest van het lopende boekjaar niet op volle kracht werken, omdat toezichthouders extra controles op het verwerkte afval eisen. Het maandelijkse bedrijfsresultaat valt daardoor 3 miljoen euro lager uit dan verwacht.