Brussel noemt Nederlandse economie solide

Nederland blijft hoe dan ook boven het verwachte eurozone-gemiddelde van 2,1 procent dit jaar en 1,9 procent in 2019 presteren. De komende jaren remt de groei in de hele eurozone geleidelijk af, denkt het dagelijks bestuur van de EU, van 2,4 procent vorig jaar naar 2,1 dit jaar en verder terug naar 1,9 procent volgend jaar en 1,7 procent in 2020. De dalende trend doet zich voor in de hele EU.

De commissie ziet vooral bedreigingen door de handelsspanningen met de Verenigde Staten en onzekerheid over olieprijzen, rentetarieven en de uitkomst van de onderhandelingen over de brexit, het vertrek van de Britten uit de EU volgend jaar. ,,We moeten er harder aan trekken om de veerkracht van onze economieën te versterken. Nu is het moment voor de lidstaten om buffers aan te leggen en schulden verder weg te werken.''

Werkloosheid

Volgens de commissie draait de Europese economie op zich goed, met verder dalende werkloosheid in de eurozone van gemiddeld 8,4 procent dit jaar naar 7,5 procent in 2020. De begrotingstekorten zakken tot gemiddeld 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ruim onder de afgesproken 3 procent en ver beneden de gemiddelde 6,2 procent tien jaar geleden.

De schuldratio van de eurolanden daalt naar verwachting van gemiddeld 86,9 procent van het bbp dit jaar naar 84,9 in 2019 en 82,8 in 2020. Het streven is overigens 60 procent. Griekenland zit daar met ruim 180 procent ver boven, evenals Italië met ruim 130 procent. Nederland is er dit jaar met 53,2 procent ver onder en de staatsschuld daalt volgend jaar nog verder naar 46,6 procent, verwacht Brussel.

Vijf landen blijven een zorgelijke boekhouding hebben, stelt Brussel, met hoge schulden of tekorten. Dat zijn Italië, België, Spanje, Frankrijk en Portugal.