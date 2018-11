Dossier zorg: hoe hoog is jouw premie volgend jaar?

Het kabinet gaat ervan uit dat de premie voor de basiszorgverzekering in 2019 ongeveer een tientje per maand hoger ligt dan dit jaar, op 119 euro. De jaarpremie komt dan uit op 1432 euro bij een eigen risico van 385 euro. Dat verplichte eigen risico blijft volgend jaar voor het derde jaar op rij gelijk.

In ons premieoverzicht staan alleen basisverzekeringen, geen aanvullende polissen zoals tandarts- of fysioverzekeringen. Besparen op de premie kan door een hoger eigen risico af te spreken, tot maximaal 885 euro, of door je aan te sluiten bij een collectiviteit van bijvoorbeeld je werkgever, universiteit of vakbond. De premie komt dan lager uit dan in dit overzicht.

Veelgestelde verzekeringsvragen

Waarom wordt de basisverzekering duurder?

Zorg wordt steeds duurder, onder meer omdat er medisch steeds meer mogelijk is. Verzekeraars hebben de afgelopen jaren die duurdere zorg uit hun reserves kunnen betalen, maar nu raken ze bijna aan hun wettelijk verplichte buffers. Daarbij heeft het kabinet afgesproken om de komende jaren het verplichte eigen risico op 385 euro te laten. Dat betekent dat verzekeraars relatief meer moeten vergoeden. Ook dat stuwt de premie.

Wanneer kan ik overstappen naar een andere verzekeraar?

Als je een andere zorgverzekering wilt afsluiten, moet je voor 1 januari 2019 je oude polis hebben opgezegd. Je hebt dan nog tot 1 februari volgend jaar om een nieuwe verzekering af te sluiten. Die gaat dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. Eerder alles regelen mag natuurlijk ook. Let wel op bij het overstappen: aanvullende verzekeringen zijn overal anders, en hebben zo hun acceptatievoorwaarden. Je oude verzekeraar mag je niet wegsturen, maar een andere verzekeraar mag je weigeren. Niet te snel opzeggen, dus.

Wat is het verschil tussen een natura- en een restitutiepolis?

Veel verzekeraars bieden twee verschillende polissen aan: natura en restitutie. De naturapolis is vaak de goedkoopste, maar heeft wel strengere voorwaarden. Bij zo’n polis vergoedt de verzekering alleen zorg bij zorgverleners waar ze een contract mee heeft. Naar andere ziekenhuizen, fysiotherapeuten of andere zorgverleners gaan mág wel, maar dan betaal je als patiënt een deel van de kosten zelf. Met een restitutiepolis zijn de voorwaarden minder streng: ga je naar een zorgverlener zonder contract met de verzekering, dan krijg je een ’marktconforme’ vergoeding. Daarbij moet je bij een restitutiepolis vaker eerst zelf de rekening betalen, en daarna indienen bij de verzekeraar.

Welk eigen risico moet ik nemen?

De eerste 385 euro aan zorgkosten (behalve basale zorg, zoals bezoeken aan de huisarts) moet iedere verzekerde zelf betalen: het verplichte eigen risico. In ruil voor premiekorting kun je nog eens 500 euro vrijwillig eigen risico nemen. Het maximale eigen risico komt dan uit op 885 euro. Als je vrij zeker weet dat je komend jaar geen zorg nodig hebt, én een eventuele strop zonder problemen uit eigen zak kunt betalen, dan kan het verhogen van je eigen risico financieel aantrekkelijk zijn.