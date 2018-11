'Plannen Philips veranderen consensus niet'

Philips verhoogt zijn productiviteitsprogramma van 1,2 miljard euro in 2019 tot 1,8 miljard euro in 2020. Het bedrijf mikt verder op een jaarlijkse vrije kasstroom van meer dan 1,5 miljard in euro in 2020. Philips herhaalde zijn eerder afgegeven doel voor een vergelijkbare jaarlijkse omzetgroei van 4 tot 6 procent.

Volgens Morgan Stanley is de verhoging van het productiviteitsprogramma nuttig bij economische tegenslag. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan negatieve effecten van importtarieven. Het aandeel Philips stond donderdag omstreeks 12.00 uur 0,9 procent lager op 33,98 euro.