Ctac worstelt met juridisch geschil

De kwestie gaat over een eerder afgesloten contract uit 2016. De partijen, Ctac en de klant, beweren over en weer dat niet aan afspraken is voldaan. Ctac werd in het tussenvonnis gesommeerd 1,1 miljoen euro aan omzet uit de boeken te schrappen. Daarbovenop komt een vordering van 800.000 euro. Verder moet de rechter zich nog buigen over een schadebedrag.

Het hoger beroep pakt mogelijk positiever uit voor Ctac, benadrukt financieel directeur Douwe van der Werf van Ctac. Volgens hem is in het tussenvonnis onvoldoende rekening gehouden met verplichtingen die de klant had naar Ctac.

Volgens Van der Werf zijn er momenteel nog veel onzekerheden. Om die reden heeft Ctac ook nog geen voorziening genomen voor de kwestie, die zich door het nu al aangekondigde beroep nog maanden voort zal slepen.