’Het goede leven staat centraal’

„Van wieg tot 50-plus is, zowel in het schap als online, van alles te vinden. Maar er is nog niets dat echt persoonlijk en opgewekt gericht is op de 70-plusser”, zegt Hobbelink, die haar platform afgelopen vrijdag in Amsterdam lanceerde.

Vergrijzing

Momenteel zijn er drie miljoen Nederlanders ouder dan 65 jaar en door de vergrijzing groeit dit aantal in de komende decennia naar vier miljoen. Hobbelink wil met haar platform de goede kant van het leven op, niet de ‘rollator-hoek’.

„Een groot gedeelte van deze groep is nog steeds zeer actief en energiek, met bijvoorbeeld reizen, cultuur, huis, tuin, lezen en familie. Dat wil ik bij elkaar brengen, samen met aanbiedingen en met tips voor een gezelliger en leuker leven. Daarbij heeft de doelgroep ook nog wat te besteden, wat het platform interessant maakt voor adverteerders”, zegt de ondernemer over haar verdienmodel.

Grote steden

Ze is nog op zoek naar zelfstandigen die het platform in verschillende regio’s in Nederland verder uit willen bouwen. Na Amsterdam volgen eerst de andere grote steden Den Haag, Utrecht en Rotterdam.

Door de overheid is onlangs een campagne gelanceerd om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Kan het platform daarin een rol spelen? „Factor70 is voor iedereen toegankelijk en kosteloos. Mensen die thuis zitten, kunnen over de streep getrokken worden om mee te kijken en deel te nemen. Een sociaal netwerk is zeker als je ouder wordt enorm belangrijk.”