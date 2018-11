Net geen jubileum voor Bart Combée

Onder Combée groeide de Consumentenbond flink en werden allerlei nieuwe activiteiten ontplooid. Zo is het mogelijk via de bond collectieve energie in te kopen en mengt de bond zich in massaschadeclaims. Onlangs maakte de bond bekend ook hypotheekadvies aan te bieden.

Algemeen directeur Combée (1967) studeerde in 1992 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af als bedrijfseconoom. Hij begon zijn loopbaan bij afvalverwerker AVR, waar hij zich uiteindelijk opwerkte tot commercieel directeur.

De zorg, waar Combée zich vanaf volgend jaar op zal richten, is hem niet vreemd. Vóór zijn periode bij de Consumentenbond was hij directeur West-Nederland van Viataal, een non-profitorganisatie die onderwijs en zorg biedt aan mensen die slecht kunnen zien, horen of communiceren, zoals mensen met taalmoeilijkheden of autisme.

Internationaal

Daarop volgde in 2009 het directeurschap van de Consumentenbond. Zes jaar later werd Combée ook benoemd tot tot voorzitter van de Consumers International’s General Assembly, de internationalte consumentenfederatie.

Die rol paste hem goed. Combée is een enthousiast reiziger, die zijn werkkamer in Den Haag kleurrijk heeft aangekleed met zelfgemaakte foto’s van verschillende reizen, en met prachtige souvenirs. Die kamer zou hij toch al opruimen: het kantoor van de Consumentenbond wordt momenteel verbouwd naar een kantoortuin.

Politiek

Bart Combée was ook politiek actief. Van 1994 tot 1998 zat hij in Rotterdam in de gemeenteraad voor D66. In 2003 stond hij op plek 9 van de kieslijst voor de Tweede Kamer, maar de partij haalde niet meer dan zes zetels.

Toen hij directeur werd van de Consumentenbond, legde hij zijn politieke veren af. „Dat kan niet bij de bond”, zei hij bij zijn aantreden tegen de Volkskrant. En nu is hij dus door CDA-minister Hugo de Jonge benoemd tot bestuurslid van de NZa.

„Ik kijk er naar uit om samen met alle stakeholders, patiënten en nieuwe collega’s mijn bijdrage aan de zorg te leveren. En ik kijk terug op een geweldige tijd bij de Consumentenbond”, zegt Combée zelf op Twitter over zijn aanstaande overstap.