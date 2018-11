'Servicedivisie Alibaba miljarden waard'

Alibaba bracht onlangs zijn maaltijdbezorgservice Ele.me en online restaurantgids Koubei samen onder één managementteam. Daarbij werd ook een fondsenwerving aangekondigd.

In april kocht Alibaba de aandelen Ele.me, die nog niet in bezit waren van de Chinezen. Die deal waardeerde het onderdeel op 9,5 miljard dollar. Koubei was eind 2017 circa 8 miljard dollar waard, zo bleek uit documenten van autoriteiten in China.

De miljarden die onlangs werden opgehaald zouden deels uit de zak van Alibaba zelf komen. Ook het VisionFund van het Japanse SoftBank, investeerder Primavera en Alibaba-partner Ant Financial droegen naar verluidt hun steentje bij. De financieringsronde wordt volgens de bronnen eind november afgerond.