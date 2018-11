Van Vroonhoven langer voorzitter ESMA-comité

Van Vroonhoven kwam in 2016 aan het roer te staan van het comité IPISC, de groep die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) advies geeft over de kwaliteit van beleggingsdiensten. Als bestuursvoorzitter van de Nederlandse nationale toezichthouder is Van Vroonhoven ook lid van de raad van toezichthouders van ESMA.

