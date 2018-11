Italië geeft Brussel veeg uit de pan

In de prognoses van de Europese Commissie loopt het Italiaanse begrotingstekort volgend jaar op tot 2,9 procent. De regering in Rome gaat uit van 2,4 procent en is niet van plan dat aan te passen. De commissie ging uit van een lagere economische groei in Italië dan waar het Zuid-Europese land zelf van uitgaat. Italië heeft tot komende dinsdag de tijd gekregen om een nieuwe begroting in te dienen.

De veronderstelde fout van Brussel heeft volgens Tria geen gevolgen voor ,,het voortzetten van een constructieve dialoog met de commissie''. Inmiddels heeft Eurogroepvoorzitter Mário Centeno laten weten Tria vrijdag te ontmoeten.