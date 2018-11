KLM overweegt hoofdkantoor te verplaatsen naar Schiphol

KLM-woordvoerder Heleen Makkinga bevestigde dat binnen het bedrijf onderzoek wordt gedaan naar wat er met het huidige gebouw moet gebeuren, maar dat van een opheffing van het hoofdkantoor geen sprake is.

Zij benadrukte verder dat een renovatie van het huidige hoofdkantoor in Amstelveen ook nog tot de mogelijkheden behoort.

De KLM is al sinds 1971 gevestigd in het hoofdkantoor in Amstelveen naast de A9. Daarvoor had de Nederlandse luchtvaartmaatschappij de hoofdzetel in Den Haag. De bestaande locatie werd in 1991 nog grondig gerenoveerd.