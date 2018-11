Je stofzuiger gebruikt meer energie dan je denkt

Het energieverbruik van de stofzuigers wordt namelijk getest met een lege zak, en dat is niet realistisch, vindt Dyson. Met een volle zak gebruikt een stofzuiger zo het dubbele aan energie. Stofzuigers die label A hebben, verdienen dat in de praktijk dus eigenlijk niet, aldus Dyson.

Dit Britse merk maakt zakloze stofzuigers en procedeert al jaren tegen de energielabels op de huishoudelijke apparaten.

Verordening

De rechters in Luxemburg geven Dyson nu gelijk en zetten een streep door de verordening uit 2014 die voorschrijft dat op alle stofzuigers een label moet zitten dat de energie-efficiëntie aangeeft.

Het gerecht had het verzoek tot vernietiging van de verordening in 2015 afgewezen, maar in hoger beroep bepaalde het EU-Hof dat dat vonnis niet goed was gemotiveerd. Het oordeel is nu dat het werkelijke energieverbruik tijdens het stofzuigen leidend moet zijn.

De Europese Commissie moet de verordening nu gaan aanpassen. Brussel kan nog wel in hoger beroep gaan en heeft daarvoor twee maanden.