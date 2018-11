Olieprijs dit jaar -20%

Amerikaanse WTI-olie noteerde op een acht maands dieptepunt. Bij een daling zonder correctie van 20% of meer in een jaar bij een pessimistische stemming is sprake van een bear market of berenmarkt, de tegenhanger van de bull market.

Aanleiding is de enorme productie van schalieolie in de Verenigde Staten. President Trump eiste recent van oliekartel lagere olieprijzen en gaf producenten in de Verenigde Staten alle ruimte om meer olie op te pompen.

Sancties Iran genegeerd

De Europse tegenhanger van WTI, Brent, koerste donderdag op het laagste niveau sinds augustus.

De markt verwachtte juist dat met het ingaan van de handelssancties tegen Iran, dat tegen afspraken zijn kernenergieprogramma zou hebben hervat, de prijzen met beperkt aanbod zouden stijgen.

In de aanloop naar de sancties zetten producenten in Iran de platformkranen open.

China is in oktober naar een recordimport gegaan van 9,61 miljoen vaten per dag. Desondanks bleven prijzen dalen.