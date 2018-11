AH’s Postma topvrouw bij bezorger Peapod in VS

Dat meldt het supermarktconcern donderdagmiddag over het vertrek van Postma naar Chicago. Ze begint in januari 2019.

Bij het dertig jaar oude e-commercebedrijf Peapod, sinds 2001 onderdeel van Ahold Delhaize enn in de VS nog vrijwel uitstluitend online actief, wil de bestuurstop vaart zetten.

De online omzet in de VS steeg over de eerste negen maanden van dit jaar met 9,6% naar $650 miljoen, 2% van de totale omzet in Noord-Amerika.

Appie

Postma heeft volgens topman Frans Muller van het retailconcern bewezen sinds haar aantreden in 2014 voor krachtdadige groei te kunnen zorgen.

Daar is onder haar aanvoering de aanwas in verkopen met jaarlijks 20% toegenomen, stelt het bedrijf donderdagmiddag.

De aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit opgeleide Postma, tevens actief als commissaris bij Stiho Groep voor bouwmaterialen, introduceerde onder andere de bezorg-app Appie, die via het netwerk van Ahold Delhaize-aankoop bol.com voor extra omzetgroei zorgde.

Postma werkte twintig jaar bij Albert Heijn, het grootste onderdeel van Ahold Delhaize in Nederland, en voegde onder andere de voorspeller van boodschappenlijstjes op basis van eerdere online aankopen in.