Fed houdt rentewapen op zak

In de schriftelijke toelichting benadrukte de Fed dat de arbeidsmarkt steeds sterker wordt en het tempo van de economische activiteiten ook een positief beeld liet zien.

Bij het vorige Fed-besluit in september werd de rente nog opwaarts bijgesteld met 25 basispunten. In maart en juni van dit jaar werd de rente ook al verhoogd. Sinds december 2015 heeft de Fed de rente al acht maal het rentewapen gehanteerd.

Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, kwam het ongemoeid laten van het rentetarief niet als een verrassing. „Het is vooral afwachten wat er over drie weken in de Fed-notulen zal staan om meer duidelijkheid te krijgen welke discussiepunten aan de orde zijn geweest tijdens de tweedaagse vergadering.”

Marey houdt er nog steeds rekening mee dat de Fed volgende maand na de rentevergadering van 18 en 19 december opnieuw in actie zal komen met een nieuwe rentestap. „Na de benoeming van Fed-president Jerome Powell heeft er een omschakeling plaatsgevonden in het gedrag bij de Amerikaanse centrale bank van voorzichtig aan naar veel vertrouwen in de eigen economie.”

Fed-baas Jerome Powell en de andere centralebankiers trekken zich naar verwachting niets aan van kritiek van president Donald Trump op hun rentebeleid. Trump vindt de hogere rentes maar niks. Renteverhogingen zorgen er immers voor dat geld lenen duurder wordt en dat zet weer een rem op de groei.