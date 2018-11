Slagroomsmijter terecht ontslagen

De man gooide de twee kilo zware spuit door de keuken van Prix d’Ami nadat een collega vroeg of hij een tosti kon maken. De bus raakte de collega, die er een afgebroken tand en een gezwollen mond en lip aan overhield. Een andere collega werd ook geraakt, hij kwam eraf met een hoofdwond.

Volgens de man die de spuitbus gooide, liepen de irritaties tussen de medewerkers van de coffeeshop al een tijdje op. Bij een eerdere ruzie tussen twee andere collega’s was er al met een glas gegooid, beweerde hij voor de rechtbank Amsterdam. Daar vocht de coffeeshopmedewerker zijn ontslag op staande voet aan.

Dat hij nu met een bus slagroom gooide, kwam doordat zijn collega zijn moeder had beledigd, zei de ontslagen man. Dat was niet ernstig genoeg om het gesmijt te verantwoorden, vond de rechtbank. Het ontslag blijft in stand, en de ontslagen medewerker moet de advocaatkosten van Prix d’Ami betalen.