Kempen-boegbeeld Paul Gerla (52) overleden

Gerla was eerder al vanwege ziekte teruggetreden bij Van Lanschot Kempen. Onder zijn leiding groeide Kempen Capital Management uit tot een toonaangevende vermogensbeheerder. Daarnaast internationaliseerde Kempen onder zijn leiding, met de opening van kantoren in Londen en Parijs. Gerla is 52 jaar geworden.

Van Lanschot Kempen laat weten ‘met intens verdriet’ kennis te hebben van het overlijden van het boegbeeld van de bank. Ceo Karl Guha spreekt van het ‘verlies van een top-professional en één van de architecten van het huidige succes van Kempen Capital Management’. „Paul was een zeer aimabel mens, een zeer gewaardeerde collega en een leider die precies wist wat er speelde in de organisatie.”

Het overlijden van Gerla is het tweede grote verlies voor Van Lanschot Kempen in korte tijd. Eind augustus overleed gerenommeerd Nederlandse small- en midcap-belegger Joop Witteveen. Hij werd 58 jaar.