Airbus gaat in Nederland werken aan ruimtevaart

„Het is de bedoeling dat we jaarlijks 24 raket-onderdelen afleveren. Door nieuwe commerciële spelers door onder meer in de Verenigde Staten worden uitgedaagt om sneller en goedkoper te werken”, zegt directeur innovatie Frank Meiboom. Onder meer Tesla-oprichter Elon Musk is bezig met een ruimtevaartprogramma.

Vliegtuigbouwer Airbus is officieel een Nederlands bedrijf, maar de dagelijkse leiding is gezeteld in Toulouse in Frankrijk. Verder zijn er fabrieken in Duitsland en Groot-Brittannië. ’Oegstgeest’ werkt momenteel aan onderdelen voor de Franse raket Ariane 5 en 6, die verscheept worden naar Bremen of nabij Parijs.

Op locatie in Nederland werken 250 man. „Nederland stopt geld in de ruimtevaart en wil daar ook wat voor terugzien in bijvoorbeeld werkgelegenheid”, aldus Meiboom. Minister-president Rutte: „In de luchtvaart werken in totaal 7000 man in Nederland. Deze fabriek is weer een volgende stap voor de sector.”